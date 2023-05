Nathaly Caldonazzo smaschera gli autori dell’Isola dei Famosi | dicono loro cosa fare? Gravi accuse

(Di martedì 9 maggio 2023)si è resa protagonista di dichiarazioni molto pesanti contro glidei. Durante la messa in onda di ieri, infatti, la donna ha avuto un confronto con i naufraghi, specie con Andrea Lo Cicero e Alessandro Cecchi Paone. Nel bel mezzo di tale dibattito, però, la showgirl ha tirato in ballo L'articolo proviene da KontroKultura.

Durante l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi ,- temporaneamente sull'Isola di Sant'Elena - ha nuovamente attaccato Alessandro Cecchi Paone , definendolo la persona peggiore che abbia mai incontrato e dicendo di non volerlo più ...- Gli autori non potevano farsela scappare, dopo l'eliminazione della scorsa settimana. E così, eccola in versione solitaria su un'isola a parte, lontana da tutti. Poi, però torna ...Qui è stato accolto da, la concorrente che la settimana precedente aveva condiviso la stessa sorte. Prima di conoscere l'esito del televoto, Helena Prestes aveva ascoltato le ...

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria bacchetta Nathaly Caldonazzo: «Troppo rancore». Lei risponde: «Me lo hanno leggo.it

Marina La Rosa Isola dei Famosi. L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello stronca i naufraghi.Video Luca Vetrone pipì: l'incidente imbarazzante del concorrente che non riesce a trattenersi. La stressante prova girarrosto dell'Isola.