(Di martedì 9 maggio 2023) Comunque vada, scrive La Gazzetta dello Sport , i progetti con il mercato di questa estate è stato già impostato. Dunque anche se Giuntoli andrà via il club non resterà scoperto. Poi, se le parti ...

Tornando alsembra Pietro Accardi , attuale ds dell'Empoli, il successore nel ruolo, detto che saliranno le responsabilità dell'esperto capo scouting, Maurizio Micheli . Juve, si cerca un ...Ieri notte gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in traversa II degli Orefici all'...... pur battendo il cuore anche per il. 'Ma non so se torneremo più al Via del Mare dopo quello ... prima con una gragnola di colpi inferta sulla carrozzeria del mezzo, poi con lodella ...

Napoli, "scippo Juve": il primo clamoroso addio dopo lo scudetto Liberoquotidiano.it

Stava rientrando a casa in macchina a tarda sera, all’improvviso due uomini l’hanno trascinata fuori dall’auto, le hanno preso l’orologio e un bracciale e sono fuggiti. La vittima è una donna di 63 an ...Il gesto del Cholito, dopo Napoli-Fiorentina, è parso a molti tifosi azzurri come la chiusura di un cerchio dopo i fatti del 2018 ...