Napoli | Osimhen | «Per me è stato un grande onore battere il record di Weah in Serie A»

... le facce più ricorrenti siano quelle die Kvaratskhelia (che sono qui da poco e da ...Più del ciuccio è proprio il coleottero immortalato nel proverbio con la noce l'animale simbolo del...Tra questi c'è sicuramente Victorche, dopo la conquista dello storico scudetto con il, è finito nel mirino del Chelsea . Il club londinese, stando a quanto riportato dal 'Mail, ...Se Spalletti può continuare ad allenare ilsolo perché il presidente ha esercitato l'... Ricordo il primoche quando tirava cercava di colpire il capo ultras in curva, mentre adesso la ...

Calciomercato Napoli, il Chelsea fa sul serio per Victor Osimhen: i Blues pronti a mettere sul piatto anche il cartellino di Pulisic Il Napoli si prepara alla prossima sessione di calciomercato, in cu ...Didier Drogba, ex attaccante ivoriano, ha pubblicato un tweet dove si è congratulato con Osimhen e con il Napoli per il traguardo raggiunto: "Victor Osimhen, dalle strade della Nigeria ai libri di sto ...