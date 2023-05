Napoli | Llorente e non solo | tutti gli ex calciatori azzurri ritiratisi nel 2023

(Di martedì 9 maggio 2023) Ogni nuova annata calcistica è caratterizzata dalla scoperta di nuovi talenti, dalla consacrazione diormai noti e da dolorosi addii. Quando una carriera finisce è sempre bene celebrarla, soprattutto quando a questa disciplina ha regalato davvero tanto. Nel caso del, campione d’Italia, nessun giocatore attualmente in rosa sembra aver intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, ma diversi ex hanno deciso di mettere la parole fine sulla loro storia con il calcio. Fernandoal(Twitter) A febbraio delsono stati due gli annunci che hanno coinvolto due giocatori che sono passati tra le file partenopee, un portiere e un attaccante. Si tratta nello specifico di Mariano Andujar e di Fernando. L’estremo difensore ha atteso il termine ...

... Wijnaldum, Smalling e Dybala , perdendo poi anche Kumbulla,, quindi Belotti, El Shaarawy ... oppure - e soprattutto - sperare che l'Inter perda punti con ilalla terz'ultima e l'...(99 Svilar, 63 Boer, 6 Smalling, 14, 60 Keramitsis, 25 Wijnaldum, 62 Volpato, 82 Falasca, ... Arbitro: Maresca diReti: nel pt 33' Dimarco; nel st 29' Lukaku Angoli: 12 a 5 per la Roma ...In panchina: Boer, Svilar, Smalling,, Keramitsis, Wijnaldum, Volpato, Solbakken, El ... ARBITRO : Maresca di6. NOTE : serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Mancini, ...

Retroscena Aouar, è fatta: ecco come la Roma ha bruciato Napoli e Milan Corriere dello Sport

Il mercato della Roma è già iniziato forte. Il club giallorosso, dopo Aouar, punta anche N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.ROMA - Adesso la notizia viene vidimata dalla Roma: Houssem Aouar sarà il primo rinforzo per la prossima stagione. Si sapeva da settimane ma da ieri, come dicono quelli bravi, è accordo totale: arrive ...