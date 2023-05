«Napoli in vetta» | torna il ?Maggio dei monumenti? tra sport | cultura e turismo

(Di martedì 9 maggio 2023) In una città tinta completamente di azzurro e in overbooking di visitatoriil tradizionale ?dei?, kermessele promossa dal Comune dicon il...

In una città tinta completamente di azzurro e in overbooking di visitatori torna il tradizionale 'Maggio dei Monumenti' , kermesse culturale promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana . La manifestazione, giunta alla sua 29esima edizione, punta a far alzare lo sguardo all'insù muovendosi in una Partenope verticale attraverso un ...Scoprire la città nella sua vertiginosa dimensione aerea: è 'Napoli in vetta' il titolo della XXIX edizione del Maggio dei Monumenti , che quest'anno si svolgerà dal 12 maggio al 4 giugno. Promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana.

Maggio dei Monumenti 2023 - Napoli in vetta Comune di Napoli

In una città tinta completamente di azzurro e in overbooking di visitatori torna il tradizionale "Maggio dei Monumenti", kermesse culturale promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana.