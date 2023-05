‘Napoli in vetta’ | presentato il programma del Maggio dei Monumenti 2023

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiScoprire la città nella sua vertiginosa dimensione aerea: è “Napoli in vetta” iltico titolo della XXIX edizione deldei, che quest’anno si svolgerà dal 12al 4 giugno. Dopo il successo del2022 dedicato al tema della terra con “Muraria”, continua l’esplorazione degli elementi della città con un nuovo racconto del suo patrimonio culturale, questa volta nel segno dell’aria. Promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana, la manifestazione proporrà un calendario di oltre 80 eventi ad ingresso gratuito. Il tema al centro deldeitroverà una pluralità di originali declinazioni con itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, ...

La Narconon Melendugno , invece, ha giocato il suo match conclusivo di campionato, battendo il Volleyrò e agganciando inproprio la Luvo Barattoli. Le due squadre hanno totalizzato 54 punti a ...Due partite, 6 punti e 9 gol segnati: poteva iniziare meglio 3giornata: FIORENTINA -0 - 0affollata dopo i primi 270 minuti di campionato : 6 squadre in testa, nessuna a punteggio ...in. Dal 12 maggio al 4 giugno 2023 Scoprire la città nella sua vertiginosa dimensione aerea: è "in" il programmatico titolo della XXIX edizione del Maggio dei Monumenti, ...