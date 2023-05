Napoli | il dopo Spalletti è un allenatore napoletano? ADL ha un pallino per un giovane emergente

(Di martedì 9 maggio 2023) Mentre i tifosi continuano a festeggiare lo Scudetto, in casasi pensa al futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in bilico anche il futuro di Luciano, il quale, prima di prendere una decisione, vuole aspettare la conclusione del campionato e parlare con il presidente partenopeo. Aurelio De Laurentiis, intanto, avrebbe già iniziato a L'articolo

L' Inter di Simone Inzaghi si presenta in gran forma, frutto di cinque vittorie di fila tra campionato e coppa, contro un Milan incostante ma capace di eliminare un'altra italiana - il- nel ...I rigori34 giornate in totale sono 96 i rigori fischiati dei quali 75 segnati e 21 sbagliati. Il, con la Roma (9), è alla guida della classifica dei rigori a favore, mentre la ......sono state in un campionato che troppo presto è stato smarrito dalle milanesi ed è volato a...aver vinto la Supercoppa Italiana, conquistato la finale di Coppa Italia e fatto un passo ...

L'esilarante taglio della torta scudetto Ieri dopo la grande festa sul campo del Maradona si è tenuta quella tra i giocatori e le famiglie. Al momento del taglio… Leggi ...Simeone: “Acquistati 2 chilometri di new jersey di cemento, ma bisognerà aspettare ancora per riaprire le corsie” ...