Napoli | Giuntoli dice sì alla Juve | i dettagli e il sostituto

(Di martedì 9 maggio 2023) Cristianoha accettato la proposta dellantus per diventare il nuovo direttore sportivo. Intanto ilsceglie ilSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Cristianoavrebbe accettato definitivamente l’offerta dellantus per diventare il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Il dirigente attende solo che De Laurentiis lo liberi prima di formalizzare il tutto. Con lui anche Giuseppe Pompilio, suo braccio destro, e Stefano Stefanelli. Per sostituirlo ilpensa invece a Pietro Accardi dell’Empoli.

Nonostante l'addio ormai prossimo di Giuntoli, non cambierà la strategia societaria del Napoli. Si continua a puntare su giovani di valore come scrive il Corriere dello Sport che ne fa i nomi: "Scalvi ...Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul possibile futuro di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: "Spalletti ha un contratto con il Napoli, ha firmato due anni fa, biennale con possibilità d ...