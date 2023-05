Napoli | Calaiò sullo scudetto | “Abbiamo messo i primi mattoni”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 9 maggio 2023) È ancora tempo di festa in zona Stadio Diego Armando Maradona per la vittoria dellodeldi Luciano Spalletti e riguardo la conquista del tricolore ha parlato Emanuelestorico attaccante degli azzurri dal 2005 al 2008 e simbolo della risalita dalla Serie C della squadra di Aurelio De Laurentiis. L’ex centravanti di Siena e Catania ha rilasciato un’intervista a TuttomercatoWEB all’interno della quale ha espresso tutta la gioia per la sua ex squadra. Emanuele“Siamo stati noi a mettere iimportanti in questo progetto vincente iniziato da De Laurentiis,portato ilin Serie A e poi il Presidente è stato bravissimo a scegliere le persone giuste per arrivare la traguardo. Sento ancora tanti ...