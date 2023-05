Napoli | accoltella l’ex fidanzato e lo manda in ospedale | arrestata 33enne

(Di martedì 9 maggio 2023) Tenta di ucciderea coltellate al culmine di una lite. L’uomo è stato ricoverato all’del Mare mentre lei è finita in manette con l’accusa di tentato omicidio. Teatro dell’aggressione il quartiere di San Giovanni a Teduccio, ail marito alla gamba:per tentato omicidio Ieri mattina una donna si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Leggi Anchela ex e uccide il figlio di lei in Ogliastra: 29enne catturato Leggi Anche ...- Uccide la figlia 16enne e un uomo nel Foggiano L'ANNUNCIO DELL'ARCIVESCOVO Fotogallery -, ...Al culmine di una lite coniugale,il marito per motivi di gelosia nei pressi di un bar di Torre Annunziata . Nella stessa notte, un uomo colpisce con una sedia la moglie a San Gennaro Vesuviano , prima di lanciare una ...Ne è stata disposta poi la liberazione con divieto di dimora nel territorio della città di. ...

Napoli, accoltella il suo ex e si consegna alla polizia: arrestata 33enne Ottopagine

NAPOLI – Ieri mattina una donna si è presentata presso gli uffici del Commissariato San Giovanni- Barra ed ha raccontato di aver avuto, poco prima, una lite con l’ex compagno nella sua abitazione e di ...I carabinieri sono intervenuti all’ospedale del Mare dove il giovane era stato trasportato con ferite da arma da taglio alla coscia e alla spalla. Indagini in corso ...