Nantes | dalla Francia | Kombouaré verso l’esonero

(Di martedì 9 maggio 2023) Naviga in brutte acque il, che alla ricerca della salvezza in Ligue 1 ha deciso di separarsi dal suo allenatore a poche giornate dal termine. La società francese ha scelto di mandar via Antoinee di puntare su una soluzione interna. Dovrebbe infatti essere Pierre Aristouy, allenatore dell’Under 19, a prendere l’incarico di tecnico della prima squadra per le ultime quattro partite della stagione in corso. Ad assisterlo Oswaldo Vizcarrondo, attuale allenatore del team femminile. SportFace.

... sono questi i due pilastri del nuovo Green Deal presentato... Ue, Meloni incontra Michel: ..., opere d'artista illuminano il Natale Niente mercatini, niente ghirlande,, la Venezia ...... con il passaggiofase pandemica a quella endemica, ma anche del cambiamento dello stato ... L'esenzione entrerà in vigore entro un mese, […] Navigazione articoli La RariSavona ...' Abbiamo ascoltatovoce dei delegati sindacali le preoccupazioni di oltre 800 lavoratori, ...finalmente l'agonia è finita: la Sampdoria perde a Udine e retrocede in B La RariSavona ...

Alla Rari Nantes Savona il premio “Sportivi Savonesi nel Mondo ... Liguriasport

Naviga in brutte acque il Nantes, che alla ricerca della salvezza in Ligue 1 ha deciso di separarsi dal suo allenatore a poche giornate dal termine.Il punto sulla lotta salvezza, in Serie A e non solo: bagarre in Liga, in Premier League ci si gioca tutto all'ultimo respiro ...