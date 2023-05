Mutui | ecco gli aumenti per tasso fisso e variabile La situazione

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 maggio 2023) Con l’ennesimo rialzo del costo del denaro, dopo che la Bce ha deliberato un nuovo aumento di un quarto di punto percentuale, portando ilbase al 3,75%, saranno inevitabili ulteriori innalzamenti dei tassi d’interesse su tutti i tipi di finanziamento. Le famiglie indebitate, in Italia, sono 6,8 milioni, pari a circa il 25% del totale: di queste, 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l’acquisto di una casa. Nel corso del 2022, i tassi di interesse sui prestiti sono notevolmente aumentati e nuovi incrementi sono inevitabili con il costo del denaro ulteriormente aumentato al 3,75 per cento. Comprare un’automobile a rate, per esempio un modello da 25mila, potrebbe costare, nel caso di un finanziamento decennale a undel 12,7%, oltre 8.200 euro in più rispetto al 2021. È quanto rileva il “Dossiere credito al consumo”, ...