Muro di Pd e M5S all' elezioni diretta | l' esito degli incontri di Meloni sulle riforme

(Di martedì 9 maggio 2023) Nessuna novità rispetto alla vigilia. Fatta eccezione per l'ex Terzo polo (che però ‘litiga' sul coordinamento delle forze di minoranza), le opposizioni respingono al mittente qualsiasi ipotesi di elezionedel presidente della Repubblica o del premier. Unica apertura possibile che M5s, Pd e Più Europa sono disposti a concedere al governo è un premierato alla tedesca, quindi senza elezionedel presidente del Consiglio, al quale però si possono attribuire più poteri. Il canovaccio dei faccia a faccia voluti da Giorgiacon le opposizioni si articola come previsto: il premier ribadisce la disponibilità al dialogo, purché il confronto non si tramuti in pantano, mettendo in chiaro che governo e maggioranza sono pronti anche a proseguire il cammino delleda soli («Se gli altri decidono ...

Pd e M5s, Conte alza il muro: “Non c’è concreta prospettiva per un’alleanza strutturale” Globalist.it

È il giorno del confronto tra Giorgia Meloni e i leader dell’opposizione sulle riforme costituzionali. La minoranza non ha una posizione condivisa: Italia viva e Azione hanno aperto all’elezione diret ...La premier vedrà tutti i partiti avversari del centrodestra per discutere di riforme costituzionali: l’obiettivo è avere governi più stabili. La leader: avanti in ogni caso ...