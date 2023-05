Murgia come Twain | ' Le voci sulla mia morte sono fortemente esagerate Leggo i coccodrilli | ma sono vivissima'

riporta Repubblica , alla sua prima apparizione in scena dopo le rivelazioni sul suo stato di salute,ha voluto chiarire (citando Mark Twain): 'Le voci che corrono sulla mia morte sono ...'Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono', affermasostenendo di non voler ... Definirlo così 'sarebbesentirsi posseduta da un demone'. 'Meglio accettare che quello che mi sta ...Ma anche una metafora piuttosto calzante dell'uomo, "che ha una sua utilità, anche se non capiscifunziona e genera calore sempre nei posti sbagliati". Infinesi leva il cappello ...

Michela Murgia come Mark Twain: «Le voci sulla mia morte Sono ...

A Michela Murgia è stato diagnosticato un tumore, per questo ha deciso di condividere sui social i vari momenti della malattia: il video mentre si rasa i capelli a zero commuove il web Michela Murgia ...“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’. Poi abbiamo fatto questo”. Su Instagram l ...