Murale Maradona a Napoli | il Comune | sì all' isola pedonale nei Quartieri spagnoli

(Di martedì 9 maggio 2023) Sì alla pedonalizzazione dei. Il- come spiega una nota congiunta degli assessori Armato e De Iesu al Mattino - ha incaricato la Municipalità 2 di...

... di pedonalizzare via De Deo e il largo intitolato a furor di popolo a. Perché anche così, ... E dunque, le folle oceaniche di turisti riversate ai piedi delper Diego costituiscono l'...Ma del resto è proprio tra queste vie che si trova il gigantescodi, da sempre punto di riferimento del tifo in città. Nei giorni passati vi è addirittura apparso un "gigantesco" ...Piazza del Plebiscito si è nuovamente riempita di tifosi così come le vie del centro, ildi, i quartieri di Sanità e Forcella. Una esplosione simile a quella di giovedì scorso quando ...

Largo Maradona, record di turisti a Napoli: il murale batte scavi e musei ilmattino.it

Sì alla pedonalizzazione dei Quartieri Spagnoli. Il Comune - come spiega una nota congiunta degli assessori Armato e De Iesu al Mattino - ha incaricato la Municipalità 2 di ...Il Napoli, dopo 33 anni, ha vinto lo scudetto: i luoghi dei festeggiamenti e i posti storici in città legati al calcio.