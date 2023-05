(Di martedì 9 maggio 2023) Mps ha chiuso il2023 con unnettole, pari a 236di euro, in aumento del 51,3% rispetto alprecedente e in forte miglioramento dai 10...

Banca Monte dei Paschi ha archiviato il I trimestre con un utile netto pari a 236 milioni di euro, +51,3% rispetto ai 156 milioni di euro del trimestre precedente e in forte miglioramento su base annua (10 milioni di euro del primo trimestre 2022). Il risultato è superiore alle attese degli analisti.

Mps: utile primo trimestre sale a 236 milioni, oltre le attese Agenzia askanews

Ieri il titolo Mps era rimbalzato a Piazza Affari (+ 5,82%) proprio in vista dei conti del primo trimestre diffusi stamani ...(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha realizzato ricavi complessivi per 879 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, in aumento dell'11,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno preced ...