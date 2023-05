Mps | ricavi ed utili in crescita grazie all’aumento dei tassi e ai 4mila esuberi Lovaglio | “Replicheremo la performance”

(Di martedì 9 maggio 2023) Mutui e prestiti più cari e con rate che salgono e interessi sui depositi che restano inchiodati in prossimità dello zero sono i fattori che hanno spinto idi banca Mps (e tutte le altre banche italiane) nel primo trimestre del 2023. Il periodo gennaio -marzo ci è chiuso con un utile netto di 236 milioni di euro (a fronte dei 10 milioni dello stesso periodo del 2022), più di quanto si attendessero gli analisti. Ihanno raggiunto gli 879 milioni, 94 milioni in più dell’anno prima. A spingere gli incassi è stato il margine di intermediazione, ovvero quello che la banca incassa dalla differenza tra iche pratica sui depositi e quelli che fa pagare a chi riceve prestiti e finanziamenti, saliti dai 302 milioni del primo trimestre 2022 agli attuali 505 milioni. Viceversa i proventi da commissioni calano da 369 a 332 euro, ...

