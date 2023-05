Mourinho riunisce la Roma in mezzo al campo dopo la sconfitta

Appena terminata Roma - Inter (0 - 2) Josèha radunato la squadra in mezzo al campo pronunciando un breve ...Per questo, quando l'arbitro Maresca sancisce la fine, Josétutta la squdra in campo (mancano solo Celik, squalificato, e gli infortunati Darboe, Karsdorp e Kumbulla) e parla in ...In pieno recuperofa altre tre sostituzioni. E sembrano tanto un messaggio al club: dentro ... E poi, dopo il fischio finale,la squadra a centrocampo e poi la porta sotto la curva Sud.

VIDEO / Roma-Inter, Mourinho riunisce la squadra in mezzo al campo dopo la sconfitta fcinter1908

Il futuro di Josè Mourinho è ancora da decidere: dalla pista Psg al ritorno al Real, le ultime sull'allenatore della Roma ...«Il Paris Saint-Germain accelera su José Mourinho». È l’emittente francese Rmc Sport la prima a rilanciare la notizia. L’attuale allenatore della Roma, in rapporti freddi con la dirigenza giallorossa, ...