MotoGP | Marco Bezzecchi | “A Le Mans la pista mi piace | dai test ho ritrovato fiducia”

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Dimenticare Jerez de La Frontera e ripartire. Con questo spirito che Marcsi presenta in vista del prossimo fine-settimana del Mondiale 2023 di. Sul circuito di Le, in Francia, il pilota del Mooney VR46 Racing Team si augura di ritrovare le giuste sensazioni che gli hanno permesso di ottenere il primo successo in carriera nella top-class in Argentina. In Andalusia, invece, problemi di vario genere, con il nono posto della Sprint Race e la caduta nella gara domenicale a porre l’accento su quanto le cose non siano andate bene., comunque, ha saputo trovare forza daiche si sono tenuti sempre in Spagna, nel giorno successivo al GP. Le prove in sella alla Ducati gli hanno dato un buon feeling e per questo le motivazioni non mancano per fare bene nel fine-settimana ...