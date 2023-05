MotoGp | i giudici della Fim danno ragione a Marquez | annullata la sanzione

(Di martedì 9 maggio 2023) Quando tornerà in pista, Marcnon dovrà scontare nessuna. La Corte d’AppelloFim per laha emesso la sua decisione definitiva, accogliendo il ricorso del Team Repsol Honda. Dopo il primo Gran Premiostagione in Portogallo, l’8 volte campione del mondo era stato sanzionato con un doppio Long Lap Penalty per il terribile incidente provocato dallo spagnolo.si era schiantato contro Jorge Martin prima di centrare in pieno a tutta velocità il povero Miguel Oliveira. Per iFim, però, laè stata scontata “dalla mancata partecipazione del Pilota al Gp di Argentina”. In altre parole,ha scontato lanon partecipando al successivo ...

