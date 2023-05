MotoGP | Danilo Petrucci torna in azione nel suo ‘Paese dei balocchi’ Quanti risultati di peso a Le Mans!

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Nel weekend, lasarà di scena in Francia. Purtroppo la gara si disputerà senza Enea Bastianini, trionfatore dell’edizione 2022. Il venticinquenne riminese ha dichiarato forfait già venerdì scorso, ancora alle prese con le conseguenze della caduta patita il 25 marzo durante la Sprint di Portimao. Ducati, conscia dell’assenza, ha deciso di sostituire ‘La Bestia’ richiamando in. Proprio questa è la dinamica interessante. Per il trentaduenne umbro, Le Mans rappresenta una sorta didei, avendovi ottenuto in seriedi rilievo assoluto. A ben guardare, Petrux ha una sequenza di quattro piazzamenti consecutivi nella top-five tutt’ora aperta! La striscia è cominciata nel 2018, protraendosi sino al 2021. Dopodiché, nel ...