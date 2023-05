...state annunciate come " in tono ridotto " ma non è passata inosservata l'immagine dell' unico carro armato che oggi ha partecipato alla parata militare per il 9 maggio sulla Piazza Rossa a. ...La Parata della Festa della Vittoria asi è conclusa senza i tradizionali caccia e senza l'armata. C'era un unico carro armato in tutta la parata, un vecchio T - 34 della Seconda Guerra ...... dove una flotta di carri armati attraversava la Piazza Rossa diin una dimostrazione di forza militare, oggi ne è sfilatouno: un carro armato T - 34 di epoca sovietica. 2023 - 05 - 09 12:...

Mosca, solo un tank 'preistorico' per parata del 9 maggio - Video Entilocali-online

Una parata brevissima, da record. La Russia celebra il 9 maggio, data della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, con uno show in tono minore. I media ucraini evidenziano la presenza di un solo tank ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...