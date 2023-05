Morto Massimo Milone | il giornalista ex direttore di Rai Vaticano stroncato da un malore improvviso | aveva 67 anni

(Di martedì 9 maggio 2023) Lutto del mondo del giornalismo. Èa 67, giàdi Raie caporedattore centrale del Tgr Campania.a Napoli,da un. I funerali si terranno domani, mercoledì 10 maggio, alle ore 11 nella chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli. Laureato in giurisprudenza, ilha collaborato fin da giovane con il quotidiano Avvenire. Entrato in Rai nel 1979, ha seguito come inviato alcuni dei più importanti avvenimenti di cronaca e attualità politica: glidi piombo, il terremoto in Irpinia del 1980, il caso Maradona – Sinagra. Dal 2002 al 2008 è stato presidente dell’Unione ...

