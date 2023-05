Morto il giornalista Massimo Milone | aveva 67 anni

(Di martedì 9 maggio 2023)all’età di 67colto da un malore improvviso nella sua casa napoletana di Napoli. Fu presidente dell’Unione cattolica stampa italiana, direttore di Rai Vaticano e per dieciè stato capo redattore centrale della Tgr Campania. Era andato da poco in pensione. È stato autore di numerosi libri e saggi

Milone èa Napoli, stroncato da un malore improvviso. I funerali si terranno domani, ... "Un grandissimo, un immenso uomo. Per me un Maestro ed un fratello maggiore", scrive Antonello ...... celebritiesdeaths.com ha per esempio dato peril presidente statunitense Joe Biden salvo poi ... Simone Cosimi Simone Cosimi èprofessionista, collabora con numerose testate nazionali ...... di soli 29 anni,dopo un tragico volo dopo che il mezzo che guidava ha sfondato il parapetto ...professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", ...

Morto Massimo Milone, addio al giornalista già caporedattore del Tgr Campania ilmattino.it

Morto Massimo Milone. Era responsabile di Rai Vaticana, nel corso della sua carriera è stato anche segretario dell’Unione cattolica stampa italiana ed ha seguito il Papa in diversi viaggi. Morto Massi ...Un'iniziativa lodevole. Nella mattinata di ieri è stata intitolata a Gianni Clerici, scrittore e giornalista morto lo scorso anno, la sala stampa del Centrale del Foro Italico. Un atto dovuto per come ...