Morto Gioacchino Maviglia | il maestro che trasformò l’aula in una fiera delle meraviglie Collaborò a lungo col pedagogista Mario Lodi

(Di martedì 9 maggio 2023) “Ci ha lasciato, grandedotato di una profonda preparazione professionale e di una straordinaria capacità di stare con i bambini e di saperli ascoltare”. A salutare così ildi Cassano d’Adda è la CasaArti e del Gioco ideata dae ancora oggi presieduta dalla figlia. Chi conosce il mondo dell’istruzione, oggi si è svegliato con una brutta sorpresa: la morte di un testimone della scuola che ha lasciato il segno nella didattica. A comunicare la scomparsa diè stato il figlio Roberto, ex sindaco di Cassano: “Questa notte nostro papà ci ha lasciati – ha scritto su facebook – E’ stato un insegnante, un padre, un marito, un nonno. Per noi è stato un esempio di impegno, onestà, rettitudine, ...

Morto Gioacchino Maviglia, il maestro che trasformò l'aula in una fiera delle meraviglie

