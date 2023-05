Mortal Kombat 2 | Karl Urban divide | giocatori propongono famoso wrestler

Leggi su computermagazine

(Di martedì 9 maggio 2023) Doveva succedere e sta succedendo perché2 è uno dei film più attesi e quindi il suo cast viene passato al setaccio più sottile. Enon sta convincendo tutti. Il mondo creato dal team di sviluppo di Netherrealm si è trasformato di nuovo in un film e stavolta la serie sembra destinata a grandi numeri di pubblico. Rispetto ai tentativi precedenti, stavolta per poter essere attrattivo non solo per i fan dima anche semplicemente per chi apprezza un buon film con una generosa dose di effetti speciali e combattimenti al limite dell’umano, gli sceneggiatori hanno deciso di creare un nuovo lottatore che potesse accompagnare gli spettatori e le spettatrici nell’universo del picchiaduro.2 ...