Morta Monica Sirianni | ex del Grande Fratello | svelate le cause del decesso

(Di martedì 9 maggio 2023), ex concorrente delall’età di 37 anni dopo un malore mentre si trovava al bar in compagna di alcuni amici.: ledelLa salma dell’ex gieffina volerà a Sydney, in Australia, dove vivono i suoi genitori così come ha riportato la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... come si fa a rinnegare il proprio figlio, perdonerà mai "Sto cercando dentro di me. Mi ... Ero arrivata in ospedale praticamentema ce l'ho fatta. Ci dev'essere un motivo. Dopo il film ...Sirianni, che aveva partecipato all'edizione 2011/2012 del reality, èa Soveria Mannelli, nel Catanzarese, mentre si trovava all'interno di un bar con degli amici. Secondo quanto riporta ...l'ex concorrente del Grande FratelloSirianni Èa 37 anniSirianni , ex concorrente del Grande Fratello . La donna, mentre si trovava in un bar insieme a degli amici, è stata colpita da un malore improvviso. Sirianni è stata portata d'...

Grande fratello, morta ex concorrente Monica Sirianni: aveva 37 anni Adnkronos

“La prematura scomparsa di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12 e insegnante di inglese, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Soveria Mannelli (Catanzaro) e tra i suoi ...Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, è morta improvvisamente dopo aver accusato un malore a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, lo scorso 5 maggio. Sono tuttora in corso ...