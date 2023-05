Moro | Mattarella invia corona a tomba Torrita Tiberina

Il 9 maggio del 1978 a Roma, in via Caetani, fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo, presidente della Democrazia Cristiana e più volte presidente del Consiglio, ucciso per mano ...ha ..."È stata " comeaveva auspicato " la reazione morale del popolo italiano a fare la differenza, ... Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo ...Il presidente della Repubblica Sergiosi è recato a via Caetani per deporre una corona in occasione dell'anniversario dell'uccisione di Aldoda parte delle Brigate Rosse. Il corpo dello statista della Dc fu ritrovato 45 ...

Le parole del presidente della repubblica durante la cerimonia al Quirinale per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo ...45 anni fa, il 9 maggio 1978, veniva ritrovato in via Caetani, nel centro di Roma, il corpo esanime di Aldo Moro, triste e cruento epilogo dei 55 giorni durante i quali lo statista democristiano rimas ...