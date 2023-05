(Di martedì 9 maggio 2023) Novità in arrivo aper ciò che riguarda ilmento dellanelleblu in città. Dainfatti, oltre ai metodi tradizionali, gli automobilisti potranno utilizzare il propriosenza costi aggiuntivi. L’iniziativa è frutto della collaborazione della società con l’azienda che nel Comune alle porte di Roma gestisce il servizio dei parcheggi amento. Il tutto sfruttando il servizio di geolocalizzazione e un’app per smartphone. Vediamo dunque nel dettagliofunziona.re lanelleblu con ilGrazie alla collaborazione trae A.J. MOBILITA’ ...

... via, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento della sede stradale ... tratto compreso tra via Papa Giovanni e piazza dell'Oro, divieto di transito veicolare e dicon ...... via, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento della sede stradale ... tratto compreso tra via Papa Giovanni e piazza dell'Oro, divieto di transito veicolare e dicon ...

Monterotondo: la sosta sulle strisce blu da oggi si paga anche col Telepass, ecco come Il Corriere della Città

Novità in arrivo a Monterotondo per ciò che riguarda il pagamento della sosta nelle strisce blu in città. Da oggi infatti, oltre ai metodi tradizionali, gli automobilisti potranno utilizzare il propri ...PERUGIA - Fine settimana positivo e soprattutto ricco di gol per le ragazze del settore giovanile biancorosso. Nella terza giornata della Coppa Lazio l’Under 17 di Salvatore Cannito vince 5-1 contro i ...