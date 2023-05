Monte Faliesi | si rinnova il rito in onore di San Michele Arcangelo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti L’8 maggio 2023,, nonostante la pioggia, una bellissima giornata di fede e devozione indi San. Così il sindaco di Forino, Antonio Olivieri: “Ringraziamo S.E. il Vescovo Mons. Arturo Aiello e il Vicario Generale della Diocesi di Avellino don Pasquale Iannuzzo per essere stati tra noi sue aver celebrato, sotto una fitta pioggia, la Santa Messa. La loro presenza è segno di vicinanza e attenzione alle comunità di Petruro e Contrada. È doveroso ringraziare quanti, anche con questo tempo inclemente, non si sono sottratti e hanno reso possibile il realizzarsi di questa sentita ed emozionante tradizione. Ogni volta l’arrivo in cima amette sempre un brivido di emozione e commozione. Un ...