Montalto di Castro | nuovo asfalto per le vie principali del territorio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 maggio 2023)di– Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Tirrenia, che proseguiranno lungo la Strada Provinciale della Stazione, ai quali si sommerà la riqualificazione della Strada Provinciale 140 a Pescia Romana. “Voglio ringraziare l’Amministrazione Provinciale ed il Presidente Romoli per l’attenzione dimostrata al nostro– dichiara la sindaca, Emanuela Socciarelli -, la sinergia tra istituzioni è fondamentale per amministrare al meglio la comunità. Siamo in presenza di un intervento molto importante per il nostro– continua il primo cittadino – perché via Tirrenia attraversa il centro del paese e lo collega con la scuola primaria, con molte attività commerciali e con il centro Monumentale di San Sisto dove c’è anche la biblioteca comunale, mentre la Strada della Stazione ...