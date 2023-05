Monica Sirianni | svelate le cause della morte dell’ex concorrente del “Grande Fratello”

(Di martedì 9 maggio 2023) Personaggi Tv. È scomparsa a soli 37 l’exdel12,: quali sono le? La ragazza si trovava a Soveria Mannelli, un paesino in provincia di Catanzaro, dove viveva. La sua salma sarà trasferita a Sydney, in Australia. Ne aveva parlato lei stessa mentre eracasa del GF, presentato all’epoca da Alessia Marcuzzi, affiancata dall’opinionista Alfonso Signorini. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip”, Alfonso Signorini prepara la rivoluzione: cosa ha in mente Leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo Tavassi parla dei rapporti intimi con Micol Incorvaiale ...

Grande Fratello, morta l'ex concorrente Monica Sirianni: cosa si sa ora Corriere dello Sport

