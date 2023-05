Mondiali di Judo | l’Italia fa tris | sul podio anche Manuel Lombardo

(Di martedì 9 maggio 2023) Terza medaglia peraidiospitati dall’Al Attiyah Arena di Doha, in Qatar. Dopo i bronzi conquistati da Assunta Scutto (48 kg) e Odette Giuffrida (52 kg),sale suldella categoria 73 kg maschile. Il torinese classe 1994 ha iniziato il proprio cammino direttamente al secondo turno, in cui ha messo a segno un waza-ari per avere la meglio sul kazako Daniyar Shamshayev. Poi le due vittorie per ippon contro il kosovaro Akil Gjakova e l’algerino Messaoud Redouane Dris, valevoli per la conquista della Pool D e l’accesso alla semifinale. A questo punto il piemontese si è trovato di fronte l’azero Hidayat Heydarov. Quest’ultimo, dopo un avvio equilibrato, è stato squalificato dal direttore di gara per via di una mossa irregolare spalancando a ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: attesa per Manuel Lombardo, tabellone difficile per le azzurre OA Sport

