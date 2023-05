Mondiali a Doha | Lombardo sfiora l' impresa | è argento nei 73 kg

DOMANI La quarta giornata deiin svolgimento a, mercoledì 10 maggio, vedrà in gara le categorie 63 kg femminili ed 81 kg maschili: per la squadra azzurra saliranno sul tatami Flavia ...In quel diproseguono idi judo 2023 . In questa giornata è arrivata una nuova medaglia per l'Italia, l'argento conquistato da Manuel Lombardo nella categoria 73 chilogrammi. Nella finale per il ...L'azzurro Manuel Lombardo, 24enne piemontese, è in finale nella categoria - 73 kg deidi Judo a. Nel confronto per l'oro affronterà lo svizzero Nils Stum. In semifinale Lombardo aveva avuto la meglio sull'azero Hidayet Heydarov. Eliminato l'altro italiano Giovanni ...

Nils Stump ha conquistato una storica medaglia d'oro ai Mondiali di judo in corso a Doha. Il 26enne ha superato nella finale della categoria -73 kg il numero cinque del mondo, l'italiano Manuel Lombar ...Dopo le medaglie olimpiche conquistate a Rio 2016 e Tokyo 2021, Odette Giuffrida vince per la prima volta ai Campionati Mondiali di Doha.