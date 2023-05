Molinari | se elezione diretta premier | il Parlamento mantenga poteri

"C'è ancora da decidere cosa fare, se l'diretta del presidente della Repubblica, come da programma elettorale, o del presidente del ... Così Riccardo, capogruppo della Lega alla Camera, ...Più Europa sul premierato non ha dubbi: "Il sindaco d'italia è una follia" Dalla Lega,precisa: "Vogliamo garanzie dal Parlamento nel caso dell'diretta del premier". Dal premierato ...... come ha sempre detto lei, ma all'diretta del Presidente del Consiglio, la Lega chiede garanzie per il ruolo del Parlamento". Lo afferma Riccardo, capogruppo della Lega alla Camera, ...

Molinari,elezione diretta premier con garanzie per il Parlamento Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del ...