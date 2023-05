Mo | raid israeliani nella Striscia di Gaza | 12 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) - Le forze israeliane hanno sferrato questa mattina attacchi contro obiettivi legati all'organizzazione militante palestinese Jihad islamicadi. Isono almeno 12, tra loro esponenti di spicco del movimento. Gli attacchi seguono il lancio di 104 razzi contro Israele in risposta alla morte di Khader Adnan, esponente della Jihad Islamica palestinese morto in carcere in Israele dopo un lungo sciopero della fame. Ai residentidelle aree comprese entro un raggio di 40 chilometri daè stato ordinato di restare in prossimità o all'interno dei rifugi antiaerei per timore di attacchi di rappresaglia. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver ucciso Khalil Bahitini, a capo della Jihad islamica nel nord di ...