(Di martedì 9 maggio 2023) È il primo agosto del 1983. Un articolo di Panorama che si intitola “e le altre” associa per la prima volta ladella cittadina vaticana a quella di, all’epoca 15enne sparita il 7 maggio 1983 sempre a. Non sarà l’ultima. Persino nella telefonata fatta ascoltare da “Chi l’ha visto?” in cui si parlava della sepoltura di De Pedis a Sant’Apollinare l’anonimo a un certo punto parla anche dell’”altra”, senza farne il nome. E sbagliando l’indirizzo del bar dei genitori. La sparizione diper molto tempo verrà associata – a sproposito – con quella della Vatican Girl. I punti in comune sono però di più. E riguardano una certa approssimazione delle indagini iniziali e molte lentezze in quelle della magistratura. Oltre al ...

È il primo agosto del 1983. Un articolo di Panorama che si intitola " Emanuela e le altre" associa per la prima volta la scomparsa della cittadina vaticana a quella di, all'epoca 15enne sparita il 7 maggio 1983 sempre a Roma. Non sarà l'ultima. Persino nella telefonata fatta ascoltare da "Chi l'ha visto" in cui si parlava della sepoltura di De Pedis ...Era l'8 maggio 1983, l'Italia era ancora flagellata dagli anni di piombo, era da poco scoppiato lo scandalo della P2, il giorno prima, il 7 maggio, sparì in circostanze misteriose, la ...Un mistero fitto che, dopo 40 anni, resta ancora irrisolto. Il 7 maggio del 1983 la 15enneuscì dalla sua casa di Roma per non farvi mai più ritorno. Un nome quello dellalegato a doppio filo a quello di Emanuela Orlandi , anche lei scomparsa nel nulla appena 46 ...

Mirella Gregori: la storia dell'”Altra" Emanuela Orlandi scomparsa a Roma quarant'anni fa Open

Il caso di Mirella Gregori viene associato a quello di Emanuela Orlandi per tanti fattori. Ricostruiamo la storia e la vicenda giudiziaria. Il caso Emanuela Orlandi è tornato prepotentemente, e giusta ...In 40 anni sono state tante le ipotesi e le piste seguite per ritrovare la 15enne scomparsa a Roma, ma dopo anni il mistero intorno a Mirella Gregori ...