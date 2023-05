Mirella Gregori | chi è la ragazza scomparsa prima di Emanuela Orlandi

Era l'8 maggio 1983, l'Italia era ancora flagellata dagli anni di piombo, era da poco scoppiato lo scandalo della P2, il giorno prima, il 7 maggio, sparì in circostanze misteriose, la ...Un mistero fitto che, dopo 40 anni, resta ancora irrisolto. Il 7 maggio del 1983 la 15enneuscì dalla sua casa di Roma per non farvi mai più ritorno. Un nome quello dellalegato a doppio filo a quello di Emanuela Orlandi , anche lei scomparsa nel nulla appena 46 ..."Mamma, scendo, torno tra poco", furono le ultime parole di. Uscita, non fece più ritorno nella sua casa in via Nomentana, a ...

Parla la sorella di Mirella Gregori: “Quando Wojtyla ha pronunciato il suo nome e quello di Emanuela Orlandi ho avuto ... MOW

In 40 anni sono state tante le ipotesi e le piste seguite per ritrovare la 15enne scomparsa a Roma, ma dopo anni il mistero intorno a Mirella Gregori ...Il 7 maggio 1983, quarant'anni fa, scompariva Mirella Gregori. La sua scomparsa verrà sempre accostata a quella di Emanuela Orlandi.