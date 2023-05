Mio figlio ha fermato il diavolo Il bambino scampato per miracolo al padre

(Di martedì 9 maggio 2023) Taulant Malaj, 45enne albanese, ha ucciso la figlia di 16 anni e il vicino di casa, presunto amante della moglie. L'interrogatorio fiume: "Non so perché ho fatto il video. Ho preso in braccio miodi 5 anni dopo l'omicidio"

Dopo ho preso in braccio'. La confessione di Taulant Malaj L'ho detto altre volte e lo ribadisco, questi indegni individui non sono malati, come qualcuno sostiene. No! Sono violenti e lo ......e doppiatore 48enne e la modella 40enne avevano rivelato il nome scelto per il loro primo... Il secondo nome sarà Luciano, comepapà , che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa" ,...Quest'anno, per il suo compleanno, abbiamo portato il nostrosopravvissuto, Sebastyan, in ... Ci ha dormito tutte le notti e da quando è morto io emarito lo teniamo nel letto con noi. Si ...

Paola Piras: «Così persi mio figlio Mirko, morto per salvarmi da un uomo violento» Corriere della Sera

«Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia ...Taulant Malaj, 45enne albanese, ha ucciso la figlia di 16 anni e il vicino di casa, presunto amante della moglie. L'interrogatorio fiume: "Non so perché ho fatto il video. Ho preso in braccio mio figl ...