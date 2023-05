Milano | scarpe e accessori contraffatti | gdf sequestra 11mila articoli per 250mila euro

(Di martedì 9 maggio 2023), 9 mag. (Adnkronos) - I militari del comando provinciale della guardia di finanza di, nell'ambito di una complessa operazione di polizia giudiziaria, hanno sottoposto a sequestro oltre, tra cui, pochon, suole, toppe in plastica e fibbie metalliche firmate 'Philipp Plein', per un valore commerciale di circa. Tre persone, presunti responsabili per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi sono stati segnalati alle competenti autorità giudiziarie, un ulteriore soggetto anche per ricettazione. Le investigazioni, condotte dai finanzieri del gruppo Legnano, sono scaturite da un sequestro di prodotti, operato nell'ambito di servizi di controllo ...

C'è poco da fare, ci allacciamo lee scenderemo in campo per fare la nostra migliore partita ... ' Gara1 è stata una dura battaglia come ci aspettavamo, sappiamo cheè una squadra molto ...... Melissa ha una grande cabina armadio, perfetta per i suoi tanti abiti, borse,e accessori. ... visto che regala una visuale splendida sulla città di. E' arredato in chiave minimal ed ...... è stato vittima, nella notte fra sabato e domenica, di una rapina a, in Corso Como, all'... fra cui un orologio, due orecchini, una collana d'oro, un telefonino e persino le, dotate di ...

Milano, rapinato in corso Como calciatore svizzero 20enne: via l'orologio, la collanina, il cellulare e persino le scarpe Corriere Milano

La Guardia di Finanza del comando di Milano ha scoperto un giro di scarpe e altri articoli "taroccati" per un valore di circa 250mila euro. Le indagini coordinate anche dalla Procura di Busto ...La Compagnie - compagnia francese che dispone di aeromobili con soli sedili di business class - festeggia il primo anno di operatività della rotta Milano - New York. Per l'occasione, ci siamo imbarcat ...