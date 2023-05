Milano | rider aggredito dal cliente che voleva la consegna al piano | “Io picchiato per 3 | 77 euro”

(Di martedì 9 maggio 2023) “Tutto questo per unache mi ha fruttato 3,77”. Insultato, minacciato e poida unchelaal. È quanto accaduto sabato scorso a Giuseppe Di Maggio,per la piattaforma Deliveroo dal 2018. Il 45enne ha scelto di rivolgersi alla stampa per denunciare l’aggressione, avvenuta aintorno all’ora di pranzo, in largo Cavalieri di Malta. Di Maggio dovevare la spesa a unache viveva all’ottavo. “Ho citofonato. Dall’altra parte una voce femminile mi dice che sta male e che sarei dovuto salire io. ‘Se vuole lascio nell’ascensore’, ho ribattuto”, il racconto fatto al Corriere della Sera. “È una nostra facoltà ...

Rider aggredito dal cliente: «Voleva la consegna al piano. Io picchiato per 3,77 euro» Corriere Milano

Giuseppe Di Maggio, 45 anni, rider per Deliveroo dal 2018: «Ho chiesto i dati del cliente per denunciarlo, ma per motivi di privacy dall'app non me lo danno» ...Milano, l’aggressione in un palazzo del Lorenteggio: “Denuncia impossibile, la piattaforma di delivery non fornisce i dati del cliente per questioni di privacy” ...