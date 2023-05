MILANO PITCH 2023 | nuovo bando per autori di editoria e audivisivo - Fino al 30 giugno | in palio 26 000 euro

(Di martedì 9 maggio 2023)al 30scrittori e sceneggiatori lombardi possono candidare gratuitamente le proprie opere inedite da presentare a ottobre ai grandi player die audiovisivo e vincere 26.000di borse di sviluppo complessive. È apertoal 30il quintodi, il progetto rivolto ad aspiranti scrittori,e sceneggiatori lombardi: in, la possibilità di presentare dal vivo le proprie opere inedite ai più importanti protagonisti dell'audiovisivo e dell'in Italia e di vincere borse di sviluppo per un totale di 26.000. L'iscrizione, completamente gratuita, si effettua ...

... dalla scrittura alla preparazione del, dalla precisazione delle scelte artistiche alla ... Alice e Chloé sono tre amiche attiviste che vivono trae Roma e stanno rinunciando alla vita che ...... docente nei corsi di laurea di Turismo nelle università diBicocca, Roma Tor Vergata e ... Nel corso dell'open meeting, sono state messe in luce numerose testimonianze edi imprenditori, ...Ma sono nato in un B&B dove a ogni angolo c'è qualcuno che fa una week, unoppure pippa: "". L'Italia #Opentomeraviglia è diventata un'affittacamere monstre dove il costo della vita è ...

MILANO PITCH 2023: nuovo bando per autori di editoria e ... Movieplayer

AL VIA IL CONCORSO BOOKTRAILER 2023 Il concorso per i migliori booktrailer a iscrizione gratuita, con scadenza il 31 luglio 2023. La premiazione durante ...Dal 22 aprile al 4 ottobre Palazzo Reale accoglie, per la prima volta in Europa, un’ampia monografica dedicata a Leandro Erlich, una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazional ...