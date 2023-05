Milano | ciclista muore travolto e agganciato da un tir per 300 metri

(Di martedì 9 maggio 2023) Ancora unucciso. Ieri in sella alla sua bicicletta è stato investito da un tir di 12e trascinato per 300sull'asfalto. Non c'è stato nulla da fare per Li Tianjiao, 55 anni, di ...

... in via Comasina all'incrocio con via per Novate, alla periferia nord di. Il camionista, un ... entrambi i veicoli percorrevano via Comasina verso il centro, con ilalla destra del tir e ...travolto a. Camion travolge e uccide una turista in Valmarecchia. L'incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 8 maggio sulle strade della Valmarecchia , sulle ...investito a. Turista tedesco morto a Siracusa. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica 7 maggio su un tratto in salita nei pressi dei resti del tempio di Zeus Olimpio. La donna ...

Incidente a Milano, ciclista trascinato e ucciso da un camion MilanoToday.it

Ancora un ciclista ucciso. Ieri in sella alla sua bicicletta è stato investito da un tir di 12 metri e trascinato per 300 metri sull’asfalto. Non c’è stato nulla da fare ...L’incidente in Comasina costato la vita al 54enne residente a Cormano è solo l’ultimo di una lunga serie iniziata a novembre dell’anno sorso ...