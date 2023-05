Milano | Capri | Catania | appuntamenti per festeggiare la mamma

Leggi su amica

(Di martedì 9 maggio 2023) Si dice che non esista regalo più prezioso del proprio tempo. Per la Festa della2023, perciò, perché non dedicare qualche prezioso momento al vostro rapporto, vivendo insieme un’esperienza unica? Una giornata da dedicare solo a voi due e al rapporto che vi unisce. Concedendovi, magari, di visitare una boutique di lusso o sorseggiando un aperitivo circondate dal profumo delle arance di Sicilia, pur senza allontanarvi da. I regali più speciali? Personali e personalizzabili, da comprare insieme o scegliere l’una per l’altra. L’obiettivo, in fondo, è terminare la giornata con un sorriso. Festa della2023: la prima boutique di Dior a(foto Dior) Per passare una giornata con laall’insegna della bellezza e del lusso, l’appuntamento è a, dove Parfums ...