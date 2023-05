Milano | blitz al campo delle borseggiatrici Fermata la presunta autrice dell’aggressione a Matthia Pezzoni

(Di martedì 9 maggio 2023)della Polizia di Stato alnomadi di via Monte Bisbino a, noto alle cronache per essere unabasi storicheche agiscono sui mezzi pubblici. Gli agenti hanno identificato un’ottantina di persone, tra uomini, donne e bambini di etnia rom, e hanno portato in questura quattro persone di origine marocchina e due donne serbe. Mentre i tecnici di Unareti hanno provveduto a staccare una trentina di allacciamenti abusivi della rete elettrica. Il controllo è stato coordinato dal questore Giuseppe Petronzi e ha visto l’impiego del commissariato Quarto Oggiaro, degli agenti del III reparto mobile e del Reparto prevenzione crimine,unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale, della squadra Mobile e della Polizia Locale. La ...

della Polizia di Stato al campo nomadi di via Monte Bisbino a, noto alle cronache per essere una delle basi storiche delle borseggiatrici che agiscono sui mezzi pubblici. Gli agenti hanno ...Durante ilsono state identificate 60 persone e staccati 30 allacci abusivi. Sei tra gli identificati - quattro cittadini marocchini e due donne serbe - sono stati portati in questura per ...Una donna di 62 anni, italiana, è stata aggredita e rapinata lunedì sera ada due uomini che l'hanno sorpresa mentre scendeva dalla sua auto, appena parcheggiata. Ildei rapinatori - ...

Milano, blitz al campo delle borseggiatrici. Fermata la presunta ... Open

È scattato il blitz al campo nomadi di via Monte Bisbino, periferia milanese al confine con Bollate, all’alba di martedì 9 maggio: ...I pm valuteranno se è ipotizzabile l’imbrattamento o il danneggiamento. Venerdì udienza per azione sulla facciata del Senato, previsto un presidio di ...