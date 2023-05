Milan | Pioli | «Leao domani mattina proverà a forzare per capire se c’è la possibilità o meno di giocare domani»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato aTv in vista della semifinale di andatasera contro l’Inter Stefano, allenatore del, ha parlato aTv. QUARTO DERBY STAGIONALE – «E’ vero che sarà la quarta partita della stagione, giocheremo anche la quinta, ma queste sono partite diverse. Quindi non si può prendere tanto spunto dai derby precedenti, ne da quelli che abbiamo fatto bene e ne da quelli che abbiamo fatto male». MOMENTO NEGATIVO – «Sappiamo che abbiamo vissuto un momento in cui, purtroppo, non eravamo così precisi. Adesso siamo sicuramente pronti peruna partita di così alto livello».– «Rafa sta meglio. Oggi ha svolto un allenamento che era previsto ...