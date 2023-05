Milan | Leao lavora in modo individuale | corsa blanda in campo

(Di martedì 9 maggio 2023) Rafasi allena in, ma stavoltain. Dopo la seduta in palestra di ieri, l’attaccante si è dedicato ad unain compagnia del preparatore, in vista di un possibile impiego nella semifinale di Champions League, in programma domani con il derby di andata al Meazza. La situazione resta quindi ancora in divenire e un suo possibile impiego verrà deciso solo nelle prossime ore. All’allenmento hanno assistito come di consueto anche Paolo Maldini e Ricky Massara. Clima disteso nel corso del lavoro in gruppo, con Stefano Pioli che ha preso parte al torello con i suoi giocatori. SportFace.

A PARTE - L'uomo più atteso è Rafael, alle prese con una elongazione del muscolo adduttore della coscia destra. Il portoghese è entrato in campo poco dopo i compagni e sta svolgendo un ...Il tormentone resterà in sospeso, come previsto, fino alla giornata di domani.sì o no Per il momento occorre limitarsi a fare cronaca, e la cronaca di oggi dice che il portoghese, a differenza di ieri quando aveva lavorato soltanto in palestra, è uscito sul campo. Non ...Nerazzurri avanti anche per il passaggio turno, 1,65 contro 2,25 del. Si preannuncia una partita tiratissima - spiega Ansa, dove l'Under, a 1,60, si fa preferire di molto all'Over, offerto a 2,...

Rafael Leao alla vigilia del derby di domani sera si allena da solo: migliora, c’è una chance che in Milan-Inter, semifinale di Champions, possa esserci, almeno fra le riserve ...Milano, 9 mag. - (Adnkronos) - Il Milan si è allenato questa mattina alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. Rafael Leao, cha ha subito una elongazione all’adduttore ...