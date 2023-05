Milan-Inter | Simone | “I rossoneri si trasformano in Champions”

(Di martedì 9 maggio 2023) Marco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni aTV commentando anche la semifinale diLeague contro l'

Sarà, il derby tutto italiano della semifinale di ritorno di Champions League, a fare da cornice al nuovo Career day Microgame dedicato alla ricerca di talenti nel campo dell' IT e dell'...Leggi Anche, Pioli ottimista su Leao: 'Se il test è pulito può giocare'L'ex centrocampista rossonero, Mathieu Flamini, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha commentato la sfida di Champions League traed. L'ex giocatore francese ha dichiarato: "È la dimostrazione che la Serie A si trova al top in Europa. Per i rossoneri la sfida arriva nel momento giusto, li vedo con un grande spirito ...

News.Superscommesse ha intervistato Riccardo Cucchi, storico radiocronista di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” a Radio Uno, per toccare alcuni temi del momento tra Serie A e Coppe Europee. L’Eurode ...A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sull'euroderby: E' davvero ...