Milan-Inter semifinale di Champions League mercoledì 10 maggio 2023 | come vedere il derby gratis in diretta tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 maggio 2023) Ladisi avvicina, in una partita che per ovvi motivi infiamma tutta l’Italia. A distanza di vent’anni precisi, le due squadre si rincroceranno nelle fasi semifinali del torneo più importante di Europa. Nel 2003, a portarsi a casa la finale fu il, che in quell’occasione si scontrò in finale con un’altra big del calcio italiano: la Juventus. Considerazioni a parte, a vent’anni di distanza l’ha l’occasione di riscattarsi per i fatti del 2003, in una ferita rimasta ancora aperta per tantissimi tifosi nerazzurri. Verso ladiIldella Madonnina andrà in scena il 10 ...