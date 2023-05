Milan-Inter | Pioli ottimista su Leao | “Se il test è pulito può giocare”

(Di martedì 9 maggio 2023) Il tormentone che precede il derby di Champions League tra, andata mercoledì 10 maggio ore 21, riguarda le condizioni fisiche di Rafa. La ormai nota elongazione alla coscia destra tiene in apprensione i tifosi rossoneri da quando il portoghese è uscito dal campo anzitempo nella sfida contro la Lazio. Inizialmente, sembrava impossibile vederlo in campo già nel derby d’andata. Con il passare dei giorni e delle ore invece cresce l’ottimismo in casa, comeimoniano le parole dell’allenatore Stefano: “Oggi ha fatto lavoro sul dritto, domani (mercoledì, ndr) proverà a forzare e spingerà al massimo per capire se potrà far parte della partita. Se lo convocherò è perché sarà in grado di. Se ilè ...

Il diavolo contro il biscione per due cocktail da Champions League . L'attesa per la storica semifinale della massima competizione europea tracontagia anche il mondo della mixology e sul bancone, proprio come sul campo di calcio , creatività e abbinamenti originali vengono proposti per conquistare tutti gli appassionati. Per ...'Non ci sono favorite', ha osservato in un'intervista all'AGI, 'a guardare i risultati, sembra più in forma l', ma ilin campionato nello scontro diretto con la Lazio e senza Leao, ha ...Tutti vogliono sapere se ci sarà Leao , almeno per la panchina, e Pioli non gira attorno al discorso, lasciando vive le speranze dei milanisti: "Rafa proverà a spingere nella rifinitura mattutina. Se ...

Leao in campo a Milanello: ma non si allena in gruppo. Domani Pioli deciderà se convocarlo La Gazzetta dello Sport

l'Inter sta chiudendo decisamente in crescendo la sua stagione. I nerazzurri hanno infatti migliorato la propria posizione in Serie A, si sono qualificati per la finale di Coppa Italia e domani sera ...L'allenatore del Milan alla vigilia della semifinale contro l'Inter: "Pensiamo di poter eliminare chiunque". “Leao Se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato“, ha spiegat ...